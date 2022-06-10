Dalyan Jandarma Komutanlığı ekiplerince olay yerinde yapılan araştırmada yangın bölgesinden iki kapalı kasa kamyonetin bulunduğu belirlendi. Araçların yapılan sorgulamasında ise A.D, C.B. ve D.A'ya ait olduğu belirlenerek soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

Köyceğiz, Dalyan, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Köyceğiz Gölü'nün sazlık alanındaki yangınla ilgili 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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