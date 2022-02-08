KÖYCEĞİZ GÖLÜ TAŞTI, MASA VE SANDALYELER SULAR ALTINDA KALDI - Son Dakika

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle göl taştı, kordondaki iş yerlerinin masa ve sandalyeleri sular altında kaldı.

Köyceğiz'de bugün saat 02.00 sıralarında başlayan şiddetli yağış etkisini sürdürüyor. Debisi artan Namnam Çay'ı, Yuvarlakçay ve Kargıcak derelerinden gelen sular, Köyceğiz Gölü'nün yükselmesine neden oldu. Atatürk Kordonu'nda bulunan kafeterya ile restoranların masa ve sandalyeleri sular altından kaldı. Kuvvetli fırtına nedeniyle de iş yerlerinin brandaları koptu. İş yeri çalışanları eşyalarını kurtarmak için seferber oldu. Şiddetli yağış nedeniyle kordona çıkan yollar da su altında kaldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü ile Köyceğiz Belediyesi ekipleri su basan ev ve işyerlerinde çalışma başlattı.