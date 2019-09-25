Köyceğiz muhtarlarından Başkan Gürün'e ziyaret

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinin muhtarları Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'ü ziyaret ederek Büyükşehir hizmetlerinden duydukları memnuniyeti, istek ve taleplerini dile getirdiler.



Muhtar Sül; "Muhtarlar Masası dört dörtlük çalışıyor"



Köyceğiz Beyobası Mahalle Muhtarı Nadi Sül Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin tüm hizmetlerinden memnun olduklarını özellikle kendileri için kurulan Muhtarlar Masası'nın dört dörtlük çalıştığını, hizmetin her aşamasında kendilerini bilgilendirdiklerini söyledi. Ayrıca Beyobası Mahallesi'nde Büyükşehir işbirliği ile başlattıkları Alım Garantili çiçek üretiminden vatandaşların çok memnun olduğunu söyleyen Muhtar Nadi Sül Büyükşehir'in vermiş olduğu sözleri hizmetleri ile bir bir yerine getirdiğini belirtti.



Muhtar Karaduman; "Büyükşehir sağlık hizmetleriyle reform yaptı"



Köyceğiz Ulucami Mahallesi Muhtarı Sadık Karaduman Büyükşehir olan şehirler içinde bu geniş coğrafyada her hizmeti vatandaşa ulaştıran belediyenin Muğla Büyükşehir Belediyesi olduğunu özellikle sağlıkta yapılan reform gibi hizmetlerden vatandaşların çok memnun olduğunu söyledi. Muhtar Sadık Karaduman; "2014'de Büyükşehir olan Muğla'da Bodrum Tugutreis'ten Seydikemer Bekçiler gibi geniş bir coğrafyada başarıyla hizmet eden bir Büyükşehir Belediyesi'ne sahibiz. Köylerimize yaptığımız yollardan, mezarlık hizmetlerinden çok memnunuz. Özellikle mahallemden sizlere sağlıkta yaptığınız reform gibi hizmetler için teşekkür getirdim. Doktor başkan olmanızın da etkisiyle midir bilmiyorum ama sağlıkta ilacı biten yaşlı teyzemin, pansuman yapılacak yaşlı amcam, yatak yarası olmasın diye ihtiyaç olan havalı yatağı Büyükşehir Belediye'miz sağlıyor. Başta siz değerli başkanım Osman Gürün ve ekibinize çok teşekkür ediyorum." dedi.



Başkan Gürün; "Hepimiz Muğla'da büyük bir ailenin fertleriyiz."



Muğla'nın 13 ilçesi, 569 mahallesi olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Büyükşehir ailesi olarak her ilçeye ve mahalleye önem ve aciliyet sırasına göre eşit, adil hizmet götürüldüğünü, en büyük yardımcılarının da muhtarlar olduğunu belirtti.



Başkan Gürün; "Muğla 13 bin 247 kilometrekare gibi geniş bir coğrafya üzerine kurulu ve birbirinden değerli 13 ilçesi, 569 mahallesi olan ender illerimizden. 2014 yılında değişen yerel yönetimler yasası ile Muğlamız Büyükşehir Belediyesi oldu. Değişen yasa ve kurulan yeni Büyükşehir Belediyemiz ile 2014 yılından beri bu eşsiz güzellikteki coğrafyada siz değerli muhtarlarımızla birlikte vatandaşlarımıza hizmet ediyoruz. Güzel Köyceğizimiz ve diğer ilçelerimizde önem ve aciliyet sırasına göre seçimlerden önce verdiğimiz sözleri, yenilikçi çalışmalarımızı bir bir hayata geçirdik ve yeni projelerimizi de gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Vatandaşa hizmet götürürken en büyük desteğimiz, yardımcımız siz değerli muhtarlarımızsınız. Hepimiz büyük bir ailenin fertleriyiz. Muğla Büyükşehir Belediyesi ailesi olarak verdiğimiz hizmetlerden vatandaşlarımızın memnuiyeti, onların sağ olun demesi bizim için en büyük mutluluk. Muğla gibi bir şehirde yaşamaktan ve bu şehre hizmet etmekten gurur duyuyoruz. Güzel Köyceğizimizin değerli muhtarlarına ziyaretleri için teşekkür ediyor, sizler aracılığıyla tüm hemşehrilerimize selamlarımı gönderiyorum" dedi. - MUĞLA