Köyceğiz portakalı coğrafi işaretle tescillendi

Narenciye üretimiyle öne çıkan Köyceğiz ilçesinin lezzeti ve aromasıyla diğer portakallardan ayrılan Köyceğiz portakalına, Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işaret tescil belgesi alındı.

Köyceğiz portakalının coğrafi işaret tescili için Muğla Valiliği himayesinde Valilik Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu Koordinasyonunda Köyceğiz Kaymakamlığı, Köyceğiz Belediye Başkanlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Köyceğiz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Köyceğiz Ziraat Odası Başkanlığı ve üretici kooperatiflerin katılımı ile çalışma yürütüldü.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Köyceğiz Ziraat Odası adına yapılan başvurunun sonuçlandığını, coğrafi işaret tescilinden sonra Köyceğiz portakalının pazarlama gücünün ve talebinin artacağını, Muğla ve ülke ekonomisine katma değer sağlayacağını ifade etti.

Tavlı, çalışmalara destek olan AK Parti Muğla Milletvekilleri Yelda Erol Gökcan ve Mehmet Yavuz Demir başta olmak üzere, Köyceğiz Kaymakamlığına, Köyceğiz Belediyesi'ne, Muğla Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosuna, Türk Patent ve Marka Kurumu'na, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsüne, Köyceğiz Ziraat Odası ile mahalle muhtarlarına teşekkür etti.

Köyceğiz portakalı

Bölgede yetiştirilen portakal, şeker oranı, aroması, kokusu, kabuk kalınlığı, dilim sayısı ve ağırlık açısından Washington??????? Navel cinsi diğer portakalların en iyi üretilmiş hali olarak tanımlanıyor.

Ege Bölgesinde narenciye üretiminde yüksek potansiyeli bulunan Muğla'da portakal üretiminde yaklaşık yüzde 77'lik pay ile Köyceğiz ilçesi ilk sırada yer alıyor.