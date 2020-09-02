Köyceğiz Sosyal Hizmet Merkezinden kahvaltı etkinliği - Son Dakika

Köyceğiz Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünce sosyal ve ekonomik destek, okul destek projesi ve koruyucu aile hizmeti kapsamında yer alan çocuk ve ailelerin katılımı ile Kahvaltı etkinliği düzenlendi.

Kahvaltı etkinliğine Muğla Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet İl Müdürü Seyfi Bozçelik, İl Müdür Yardımcısı Seda Cesur, Köyceğiz Belediyesi Başkan Vekili Neriman Palancıoğlu, Köyceğiz Belediyesi Başkan Yardımcısı Huriye Duran, Köyceğiz Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Havva Demir Mor ve sosyal hizmet merkezi çalışanları katıldı.

Etkinlik, Covid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde hazırlanan masa ve sandalye düzeni ile gerçekleştirildi. İl Müdürü Seyfi Bozçelik etkinlikteki konuşmasında; koruyucu aile ve sosyal, ekonomik destek hizmetlerinin önemi, yaygınlaştırılması için neler yapılması gerektiği, bu hususta ailelere düşen görevler ve aileler ile kurum çalışanlarımız arasındaki iletişimin güçlendirilmesi gerektiğini açıkladı. - MUĞLA