Üye Girişi
Köyceğiz ve Ortaca yeni tesislerine kavuşuyor - Son Dakika

Köyceğiz ve Ortaca yeni tesislerine kavuşuyor

08.09.2021 08:58
Köyceğiz ve Ortaca yeni tesislerine kavuşuyor, System.String[]

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman ilçelerde yapımı ve bakımı devam eden tesisleri inceledi.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman ilçelerde yapımı ve bakımı devam eden tesisleri inceledi. Köyceğiz Gençlik Merkezi'nin Ekim ayında hizmete gireceğini belirten İlman, Ortaca Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nu da kısa sürede hizmete sunacaklarını söyledi.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, yapımı devam eden ve bakım onarım çalışmaları süren tesislere ziyaret etti. Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman'da yapımı devam eden Gençlik ve Spor yatırımlarını, bakım onarım çalışmalarını Yatarım İnşaat Şube Müdürü ile yerinde inceleyen İl Müdürü Ömer İlman çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Köyceğiz Gençlik Merkezi Ekim'de açılıyor

İlk olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Başkanlığı ve Köyceğiz Belediyesi işbirliğiyle yapılan Köyceğiz Gençlik Merkezinde, Yatırım İnşaat Şube Müdürü Nihat Ekinciler ve Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Kaleli ile birlikte incelemelerde bulunan İlman, tefrişatların tamamlanmasıyla birlikte tesisin bir ay içinde Köyceğiz halkının hizmetine açmayı planladıklarını belirtti.

"Ortaca Yurdu modern bir hale getirildi"

Ardından bakım onarım çalışmalarında sona yaklaşılan Ortaca Öğrenci Yurdundaki çalışmaları yerinde inceleyen İlman, Ortaca Yurt Müdürü Gülgün Birinkulun'dan bilgi aldı. 2020 yılında sosyal tesislerin yapıldığı Ortaca Yurdunda yeni eğitim ve öğretim yılı öncesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren İl Müdürü Ömer İlman, "2 yıldır bakım ve onarım çalışmalarımız sürüyor. Bu yıl Yurdumuzun bütün pencere doğramaları değiştirildi, yerine pvc pencereler takıldı, yangın çıkış kapıları standartlara uygun olarak değiştirildi, yangın merdivenleri boyandı. Öğrencilerin geçiş yeri olarak kullandığı zeminler düzenlendi ve gerekli yerlere engelli rampaları yapıldı, iç ve dış cephe boyandı. Gençlerimiz için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

"Ortaca Yüzme Havuzu'nda çalışmalar devam ediyor"

Buradan Ahmet Ateş Spor Kompleksi içerisinde yer alan Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ve Ortaca Belediyesi işbirliğiyle yapımı devam eden ve resmi müsabakalar için uygun özelliklerde olan Ortaca Yarı Olimpik Yüzme Havuzu inşaatının son durumunu inceledi. İlman'a, Ortaca Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Sözgen ve Yatırım İnşaat Şube Müdürü Nihat Ekinciler eşlik ettiler. İl Müdürü Ömer İlman yetkililerden bilgi alırken, havuzun en kısa sürede Ortaca'lı gençlerin ve sporcuların hizmetine sunacaklarını belirtti.

Ortaca Ahmet Ateş Spor Salonunda yapılan bakım onarım, iç dış cephe boya ve tadilat çalışmalarını yerinde inceleyen İlman, spor salonunda antrenörler eşliğinde antrenmanları yapan sporcularla sohbet etti ve genç sporculara başarılar diledi.

Dalaman Atatürk Spor Salonu bakım onarım çalışmalarında sona yaklaşıldı

Daha sonra Dalaman Atatürk Spor Salonu bakım ve onarım çalışmalarını Dalaman Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hakan Semerci, Yatırım İnşaat Şube Müdürü Nihat Ekinciler ile birlikte yerinde inceleyen İl Müdürü Ömer İlman, çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

İlman, "Uzun yıllardır bakımı yapılmayan Dalaman Atatürk Spor Salonunun bakım onarım çalışmaları kapsamında mekanik ve elektrik tesisatları komple yeniledi, 1500 seyirci kapasiteli spor salonunun soyunma odaları yenilendi. Saha zemini P2 Poliüretan zemin kaplama olarak değiştirildi, ısıtma sistemi fueloilden CNG gaz tesisatına çevrildi. Klima santralleri bakım onarım ve temizliği yapıldı, spor salonu çatısı tamamen yenilendi ve eski skorboard yenisiyle değiştirildi. İç ve dış cephe komple boyandığını dile getirilirken, en kısa sürede Dalaman'lı gençlerin ve sporcuların hizmetine açacağız" dedi. - MUĞLA

Köyceğiz ve Ortaca yeni tesislerine kavuşuyor
Köyceğiz ve Ortaca yeni tesislerine kavuşuyor
Köyceğiz ve Ortaca yeni tesislerine kavuşuyor
Köyceğiz ve Ortaca yeni tesislerine kavuşuyor

Köyceğiz, Hisarcık, Ortaca, Muğla, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Köyceğiz ve Ortaca yeni tesislerine kavuşuyor - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Meksika'da sel felaketi sonrası 7.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi 08:49 Meksika'da sel felaketi sonrası 7.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi Adıyaman'da 2 milimetre boyunda yeni bir böcek türü keşfedildi 08:14 Adıyaman'da 2 milimetre boyunda yeni bir böcek türü keşfedildi İlber Ortaylı'dan Afgan sığınmacılarla ilgili yorum: Türkiye'nin Afganlara ihtiyacı var 07:40 İlber Ortaylı'dan Afgan sığınmacılarla ilgili yorum: Türkiye'nin Afganlara ihtiyacı var
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 07:37 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Kalp Çarpıntısı" isimli iki ciltlik kitabı, müstehcen neşriyat kabul etti Hollanda hezimeti sonrası Burak Yılmaz'dan Ersin Düzen'e olay sözler: Önce içimizdekileri temizlemeliyiz 00:37 Hollanda hezimeti sonrası Burak Yılmaz'dan Ersin Düzen'e olay sözler: Önce içimizdekileri temizlemeliyiz A Milli Takım'ı bozguna uğratan Depay'dan dalga geçer gibi sözler: Eğlendik 00:20 A Milli Takım'ı bozguna uğratan Depay'dan dalga geçer gibi sözler: Eğlendik
Havada gergin dakikalar! Yılan, önce boğduğu kartalı başından tutarak tek hamlede yuttu 22:03 Havada gergin dakikalar! Yılan, önce boğduğu kartalı başından tutarak tek hamlede yuttu İzmir'de husumetlilerinden aileye silahlı saldırı: 6'sı çocuk 12 yaralı 20:33 İzmir'de husumetlilerinden aileye silahlı saldırı: 6'sı çocuk 12 yaralı

Son Dakika Haberleri
08:55 Türkiye'de 2 kişide görülen Mu varyantının belirtileri arasında ateş, öksürük, koku-tat kaybı bulunuyor
08:48 Meksika'da sel felaketi sonrası 7.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
08:34 Endonezya'da çıkan yangında 41 mahkum, yanarak hayatını kaybetti
08:21 İki kişi, balkon duvarının yıkılması sonucu 6 metre yükseklikten aşağıya düştü
08:14 Adıyaman'da 2 milimetre boyunda yeni bir böcek türü keşfedildi
08:00 Kaan Yıldırım ile aşk iddiaları ortaya atılan Çağla Şıkel konu hakkında konuştu: Aramızda ilişki olma ihtimali yok
07:40 İlber Ortaylı'dan Afgan sığınmacılarla ilgili yorum: Türkiye'nin Afganlara ihtiyacı var
07:38 Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı! Rüzgar 80 kilometre hızla geliyor
07:36 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Kalp Çarpıntısı" isimli iki ciltlik kitabı, müstehcen neşriyat kabul etti
18:48 Hollanda U19 Takımı'nda büyük skandal! Kadın misafirlerle otel odasında eğlenen 5 futbolcu kadro dışı bırakıldı
Türkiye'de 2 kişide görülen Mu varyantının belirtileri arasında ateş, öksürük, koku-tat kaybı bulunuyor Türkiye'de 2 kişide görülen Mu varyantının belirtileri arasında ateş, öksürük, koku-tat kaybı bulunuyor         
08:55
Endonezya'da çıkan yangında 41 mahkum, yanarak hayatını kaybetti Endonezya'da çıkan yangında 41 mahkum, yanarak hayatını kaybetti         
08:34
Kaan Yıldırım ile aşk iddiaları ortaya atılan Çağla Şıkel konu hakkında konuştu: Aramızda ilişki olma ihtimali yok Kaan Yıldırım ile aşk iddiaları ortaya atılan Çağla Şıkel konu hakkında konuştu: Aramızda ilişki olma ihtimali yok         
08:00
Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı! Rüzgar 80 kilometre hızla geliyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı! Rüzgar 80 kilometre hızla geliyor         
07:39
Bu sözler çok su kaldırır! Şenol Güneş'ten ünlü yorumculara Bu sözler çok su kaldırır! Şenol Güneş'ten ünlü yorumculara "seçilmiş" kelimelerle gönderme         
01:20
Başka biri olmuş! Kısmetse Olur'un gelin adayı Aycan Varış'a bir de şimdi bakın Başka biri olmuş! Kısmetse Olur'un gelin adayı Aycan Varış'a bir de şimdi bakın         
00:36
Saniyeler içinde oldu! Çalıların arasından bir anda sıçrayan sırtlan, yolda yürüyen adama saldırdı Saniyeler içinde oldu! Çalıların arasından bir anda sıçrayan sırtlan, yolda yürüyen adama saldırdı         
23:55
Polis memuru, eşi tarafından evinde ölü bulundu Polis memuru, eşi tarafından evinde ölü bulundu         
20:52
Dekoltesi nedeniyle veli toplantısından atılan anne, yaşananlara isyan etti Dekoltesi nedeniyle veli toplantısından atılan anne, yaşananlara isyan etti         
20:10
Her paylaşımı olay olan Ebrar Karakurt, Türkiye'ye veda etti Her paylaşımı olay olan Ebrar Karakurt, Türkiye'ye veda etti         
19:46
19 gündür kayıp olan 17 yaşındaki kız, erkek arkadaşının kömürlüğünde bulundu 19 gündür kayıp olan 17 yaşındaki kız, erkek arkadaşının kömürlüğünde bulundu         
19:30
40 yaşındaki adam, iftiraya uğradığını söyledikten sonra intihar etti 40 yaşındaki adam, iftiraya uğradığını söyledikten sonra intihar etti         
18:52
Hollanda U19 Takımı'nda büyük skandal! Kadın misafirlerle otel odasında eğlenen 5 futbolcu kadro dışı bırakıldı Hollanda U19 Takımı'nda büyük skandal! Kadın misafirlerle otel odasında eğlenen 5 futbolcu kadro dışı bırakıldı         
18:49
Ellerinde kelepçe, ağzında bant ve başında poşetle ölü bulunmuştu! Ukraynalı kadının ölümünün intihar olduğuna kanaat getirildi Ellerinde kelepçe, ağzında bant ve başında poşetle ölü bulunmuştu! Ukraynalı kadının ölümünün intihar olduğuna kanaat getirildi         
18:46
Biri 16, diğeri de 22 yaşındaydı! Koronavirüse yenik düşen iki genç yürek yaktı Biri 16, diğeri de 22 yaşındaydı! Koronavirüse yenik düşen iki genç yürek yaktı         
16:43
En başarılı büyükşehir belediye başkanları anketinde Erzurum ve İstanbul var En başarılı büyükşehir belediye başkanları anketinde Erzurum ve İstanbul var         
15:09
Yeni yasalar için çalışmalar bitti! Zincir marketlerde bazı ürünlerin satışı yasaklanıyor, saat kısıtlaması geliyor Yeni yasalar için çalışmalar bitti! Zincir marketlerde bazı ürünlerin satışı yasaklanıyor, saat kısıtlaması geliyor         
12:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2021 09:14:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Köyceğiz ve Ortaca yeni tesislerine kavuşuyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement