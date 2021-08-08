Sarp arazi nedeniyle yer ekiplerinin karadan müdahalesinin zor olduğu orman yangını yoğun hava müdahalesi ile kontrol altına alınması bekleniyor. - MUĞLA

Köyceğiz'de 10 gündür devam eden yangın bugün Otmanlar Mahallesi civarında ve Köymen yaylası civarında etkisini devam ettiriyor. Yangına havadan 4 uçak ve helikopter söndürme çalışmalarına katılıyor.

Son Dakika › 3. Sayfa › Köyceğiz yangınına 4 uçak ve helikopter müdahale ediyor - Son Dakika

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