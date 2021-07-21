YATAĞAN - BENCİK - Son Dakika
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YATAĞAN - BENCİK

21.07.2021 20:14
YATAĞAN - BENCİK

BENCİK mahallesinde 21. 07. 2021 Çarşamba günü saat 16: 44: 00'dan itibaren 5 saat Plansız kesinti öngörülmektedir.

YATAĞAN - BENCİK mahallesinde 21. 07. 2021 Çarşamba günü saat 16: 44: 00'dan itibaren 5 saat Plansız kesinti öngörülmektedir.

Kaynak: Habermetre
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