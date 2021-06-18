Köyceğizspor sahada... Arda Turan, Yılmaz Erdoğan ve Rodin futbol maçı yaptı

Arda Turan,maçta Yılmaz Erdoğan, oğlu Rodin Erdoğan ve Ersin Korkut'la aynı takımda yer aldı.

Arda Turan,maçta Yılmaz Erdoğan, oğlu Rodin Erdoğan ve Ersin Korkut'la aynı takımda yer aldı. Erdoğan'dan forvette kalmasını isteyen Turan, ünlü oyuncuya "Hocam enerjini ileri geri yaparak harcama, sen bize ileride diri lazımsın" diyerek takıldı. Turan, maç sırasında verdiği ara paslarla Rodin'i de bir gol makinesine dönüştürdü. Ünlülerin takımı, maçta rakiplerine fark attı. Ekip, heyecanlı karşılaşma sonrası Yılmaz Erdoğan'ın evinde milli maçı izledi.

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