Koyda mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Koyda mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde ulaşımı olmayan koyda mahsur kalan 8 kişi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

ZONGULDAK'ın ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde ulaşımı olmayan koyda mahsur kalan 8 kişi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Mahsur kalan kişilerin kurtarılma anları havadan görüntülendi. Amasra ve Zonguldak Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri, sabah gün ağarmasıyla birlikte koyda mahsur kalan 8 kişinin bulunduğu noktaya ulaştı. Denizdeki dalgaların azalmasıyla botla koya ulaşan ekipler, saat 06.00 sıralarında önce mahsur kalan Mustafa Tuğra Kahraman (9) ile Milat Babalık'ı (11) kurtardı. Ardından onları kurtarmaya gelen 6 kişi de sırayla bota alındı. 8 kişi, botla Zonguldak Limanı'na götürüldü. Yaklaşık 12 saat sonra kurtarılan 8 kişinin kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldığı sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 10:09

Kaynak: DHA

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