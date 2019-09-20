Koyda tekne beklerken yakalandılar

Muğla'nın Datça ve Milas Ören Mahallesinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından toplam 15 düzensiz göçmen yakalandı.



Datça açıklarında devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik ekipleri, Hurmabükü koyunda karada tekne bekleyen bir grup düzensiz göçmen ile karşılaştı. 5 Suriye, 3 Filistin ve bir Mısır uyruklu düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bota alınarak Datça limanına teslim edildi.



Milas'ın Ören mahallesi Çökertme koyunda ise fiber sürat teknesi ile kaçış hazırlığında olan 6 ırak uyruklu düzensiz göçmen bölgede bulunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Ören Jandarma Karakol ekiplerine teslim edilen düzensiz göçmenler işlemlerinin yapılmasının ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecekler. Düzensiz göçmenlerin kullandığı fiber tekne de jandarma ekiplerine teslim edildi. - MUĞLA