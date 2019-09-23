Son Dakika Haberleri: Koyda tekne beklerken yakalandılar
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Koyda tekne beklerken yakalandılar

58 dakika önce

Muğla'nın Datça ilçesi Kalemlik koyunda Sahil Güvenlik ekiplerinin tespit ettiği 48 düzensiz göçmen Jandarma ekiplerine teslim edildi.

Koyda tekne beklerken yakalandılar, System.String[]

Muğla'nın Datça ilçesi Kalemlik koyunda Sahil Güvenlik ekiplerinin tespit ettiği 48 düzensiz göçmen Jandarma ekiplerine teslim edildi.


Datça kıyı bölgesinde denetimlerini sürdüren Sahil Güvenlik Mobil Radar Timi, Kalemlik koyunda bir grup düzensiz göçmen tespit etti. Koyda kaçış hazırlığı yapan 40 Afganistan, 7 Mısır ve bir Cezayir uyruklu toplam 48 düzensiz göçmen Datça İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı'na teslim edildi.


Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecekler. - MUĞLA

Jandarma, Muğla, Datça, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 03:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Güreş alanından kaçan iki boğa, kadın seyirciyi ezerek hastanelik etti
PKK'nın cephaneliği tam isabetle vuruldu! Nefes kesen görüntüler ortaya çıktı Kariyerlerinden vazgeçen iki kız kardeş ceviz üreticisi oldu! Emniyet kemeri yerine toka taktı, kazada öldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 16:27:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Koyda tekne beklerken yakalandılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]