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Köyde bahşişi veren ıslanmaktan kurtuluyor - Son Dakika

Köyde bahşişi veren ıslanmaktan kurtuluyor

22.07.2021 13:01
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Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Torhasan köyünde asırlık Arap bayram eğlenceleri geleneği devam ediyor.

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Torhasan köyünde asırlık Arap bayram eğlenceleri geleneği devam ediyor. Bayram eğlencesinde gençler isteklerini yerine getiremeyen damatları su tankına atarak ıslatırken, bahşiş verenler ıslanmaktan kurtuluyorlar.

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Torhasan köyünde her yıl Kurban Bayramı'nın ikinci günü gençler, köye gelen misafirlere ve köy halkına köy meydanında hazırladıkları oyunları sergiliyor. Sergilenen oyunlarda gençler damatları ve köyün gençlerini tek tek yakalayarak, onlardan ilginç isteklerde bulunuyor. Gençler, isteklerini yerine getiremeyen damatları köyün meydanına koydukları su tankına atarak ıslatıyorlar. Yaşları büyük olanlar ise bahşiş vererek ıslanmaktan kurtuluyorlar.

Geçmişte dedelerinden gördükleri Arap eğlencesini sürdürdüklerini belirten gençler, "Bundan sonraki arkadaşlarımızın da bu geleneği sürdüreceğini düşünüyoruz. Bizler bu oyunları hazırlarken köyümüze dışarıdan gelen misafirlerimize bayramda güzel bir eğlence sunmayı hedefleyerek yapıyoruz ve bunun da çok eğlenceli olduğunu düşünüyoruz. Yaklaşık bir asırdır köylerimizde oynanan bu oyun bizim günümüzde tek kalan mirasımız, onu da bizlerden sonraki arkadaşlarımızın devam ettireceğini biliyoruz" dediler. - ÇANAKKALE

Köyde bahşişi veren ıslanmaktan kurtuluyor
Köyde bahşişi veren ıslanmaktan kurtuluyor
Köyde bahşişi veren ıslanmaktan kurtuluyor
Köyde bahşişi veren ıslanmaktan kurtuluyor
Köyde bahşişi veren ıslanmaktan kurtuluyor
Köyde bahşişi veren ıslanmaktan kurtuluyor

Çanakkale, oyunlar, Bayram, Arap, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Köyde bahşişi veren ıslanmaktan kurtuluyor - Son Dakika


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