Köyde başlayan kavga hastane önünde devam etti - Son Dakika

IĞDIR'a bağlı Yukarıçarıkcı köyünde Doğru ve Salda aileleri arasında çıkan kavga hastane önünde devam etti. Olayda 2'si ağır 9 kişi yaralandı.Kavga, merkeze bağlı Yukarıçarıkcı köyünde meydana geldi. Doğru ve Salda aileleri arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple kavga çıktı. Kavga yaralıların tedavi için getirildiği devlet hastanesi bahçesinde de devam etti. Güvenlik güçlerinin müdahale ederek ayırdığı kavgada ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı. Kavgada ağır yaralandığı belirlenen Abdulselam Doğru Ağrı'ya, Şemsettin Doğru ise Erzurum'a sevkedildi. 7 yaralanın Iğdır Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.