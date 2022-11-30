Kütahya'da parçalanmış kadın bedeni bulundu! Ekipler tek bir ihtimal üzerinde duruyor - Son Dakika
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Kütahya'da parçalanmış kadın bedeni bulundu! Ekipler tek bir ihtimal üzerinde duruyor

30.11.2022 17:56

Kütahya'da merkeze bağlı Sekiören köyünde parçalanmış kadın bedeni bulundu. Vahşi hayvan saldırısına uğradığı değerlendirilen kadının cesedi otopsi için hastane morguna götürüldü. Bölgede bulunan vatandaşlardan biri ise olayla ilgili, "Cenazenin kafası ve bacağının biri yoktu. Hemen çekildim zaten" ifadelerini kullandı.

Kütahya'ya 16 kilometre uzaklıktaki Sekiören köyünde, yol ortasında, başı ve bacağı olmayan kadın cesedini görenler, jandarmaya ihbarda bulundu. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yaptığı araştırmada cesedin, yakında evi bulunan Emine Akçay'a ait olduğunu belirledi.

HAYVAN SALDIRISI ÜZERİNE YOĞUNLAŞILDI

İlk incelemeye göre, vahşi hayvan saldırısına uğradığı değerlendirilen Akçay'ın cansız bedeni, savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sokak ortasında parçalanmış kadın cesedi bulundu! Ekipler tek bir ihtimal üzerine yoğunlaştı

"KAFASI VE BACAĞI YOKTU"

Emine Akçay'ın komşusu Aysun Çapa, "Burada kadınlar vardı, bağrışıyorlardı. O anda çıktık. Cesedi gördük. Sadece ceset vardı. Kadınlarla hemen bakıp korkudan geçtik. Cenazenin kafası ve bacağının biri yoktu. Hemen çekildim zaten" dedi.

Sokak ortasında parçalanmış kadın cesedi bulundu! Ekipler tek bir ihtimal üzerine yoğunlaştı
Kaynak: DHA
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Kütahya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'da parçalanmış kadın bedeni bulundu! Ekipler tek bir ihtimal üzerinde duruyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da parçalanmış kadın bedeni bulundu! Ekipler tek bir ihtimal üzerinde duruyor - Son Dakika
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