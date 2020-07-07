Köyde çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

Köyde çıkan yangın kontrol altına alındı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde bir köyde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde bir köyde çıkan yangın kontrol altına alındı.

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İlçeye bağlı Dokumacılar köyü Kaynarca (Sahlep) mezrasında, henüz belirlenemeyen nedenle saat 11.00 sıralarında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek çevredeki diğer evlere sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine Yusufeli ve Artvin Belediyesi itfaiye ekipleri, Artvin Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme ile Artvin AFAD Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Ölen ve yaralananın olmadığı yangında ilk belirlemelere göre 35 ev kullanılamaz hale geldi, 2 büyükbaş hayvan telef oldu.

Hasar tespit çalışmalarının başladığı bölgede Türk Kızılay Artvin Şubesi ekiplerince vatandaşlara yiyecek ve su dağıtıldı.

Yusufeli Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, yangın sonrası bölgeye gelerek devam eden çalışmaları inceledi.

Vatandaşlarla da görüşen Özdemir, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

"Vatandaşların ihtiyaçları için çalışma başlatıldı"

Vali Yılmaz Doruk da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Kaymakam Özdemir ve diğer yetkililerden bilgi alan Doruk, yangından etkilenen mahalle sakinleriyle konuşarak "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Doruk, incelemenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, çok büyük bir faciayı atlattıklarını belirterek, "Dokumacılar köyünün Sahlep mezrası burası. Burada 35 civarında hane yaşıyordu. Büyük bir yangın yaşadık. Mahallede cami dışında 35 haneden hiç kalan bina yok. Ahşap binalar olduğu için yangın rüzgarın da etkisiyle hızlı bir şekilde büyümüş. Yangın buradaki evlerinin tamamını kullanılmaz hale getirdi." dedi.

İlk bilgilerin, yangının kullanılmayan bir binadan elektrik kontağından çıktığı yönünde olduğunu anlatan Doruk, "Tespit çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalar sonrası netleştireceğiz" diye konuştu.

Yangından zarar gören vatandaşların barınma ve yiyecek ihtiyaçları için AFAD ve Kızılay ekiplerince çalışma başlatıldığını kaydeden Doruk, "Öncelikle vatandaşlarımızın taleplerini dinleyeceğiz. Burası mezra olduğu için çoğu vatandaşımızın köyde yerleri var. Vatandaşlarımızın bir kısmı köye gitmeyi düşünüyor. Burada kalmak isteyen vatandaşlarımız için de çalışmalarımızı yapacağız." ifadelerini kullandı.

Yusufeli, Artvin, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 20:50 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Köyde çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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