Köyde çıkan yangına kadınlar kovalarla su taşıyarak müdahale etti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Köyde çıkan yangına kadınlar kovalarla su taşıyarak müdahale etti - Son Dakika

Köyde çıkan yangına kadınlar kovalarla su taşıyarak müdahale etti

6 saat önce

Bursa'da köy evinde çıkan yangını söndürmek için köyün kadın ve erkekleri seferber oldu yangına müdahale eden köylünün ayağı kırıldı.

Köyde çıkan yangına kadınlar kovalarla su taşıyarak müdahale etti, System.String[]

Bursa'da köy evinde çıkan yangını söndürmek için köyün kadın ve erkekleri seferber oldu yangına müdahale eden köylünün ayağı kırıldı.


Keles ilçesi Dedeler köyünde Hasan Hüseyin Balı'nın evinde bacanın alev almasıyla yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi köyün kadın ve erkekleri kovalara doldurdukları sularla yaptı. İtfaiye gelene kadar yangına canla başla mücadele eden köylülerden birinin ise ayağı kırıldı. Yangında ev kullanılmaz hale gelirken evin altındaki damda bulunan hayvanlar köylüler tarafından kurtarıldı.


Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın köydeki diğer evlere sıçramadan söndürüldü. - BURSA

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 12:34 Kaynak: İHA
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