Köyde çıkan yangında 3 ev ve 2 ahır kullanılamaz hale geldi

Erzurum'un Arıbahçe köyünde bir evin çatısında çıkan yangında 3 ev ve 2 ahır kullanılamaz hale geldi.



Alınan bilgilere göre, Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı 90 haneli 700 nüfuslu Arıbahçe köyünde sabah 11.00 sıralarında bir evin çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Köyde Metin Tosunoğlu'na ait evin damındaki otların alev alması sonucu çıkan yangın ev ve ahırlara sıçradı. Köylüler ellerinde kovalarla yangına müdahale ederken, itfaiye ekiplerine yardımcı olmak için köy çevresinden geçen derenin suyunu da yangın yerine bağladılar. Yangında alevlerin sıçradığı 3 ev ve 2 ahır kullanılamaz hale geldi.



Yangının nasıl çıktığını bilmediklerini belirten Muhtar Naci Balıkcıoğlu, "Saat 11 gibi caminin hoparlöründen anons edildi. Ben itfaiyeyi aradım yarım saat sonra buraya geldiler. Köyümüz 22 kilometre şehrin dışında, yerimiz çok dar, maddi hasarımız çok fazla. 3 ev, 2 ahırımız yandı. Biz de en ufak bir şeyde yardımcı oluruz birbirimize" dedi.



Korkuyla yüksek bölgelere çıkan vatandaşlar, yangına müdahaleyi izledi. - ERZURUM