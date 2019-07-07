Köyde çıkan yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi
58 dakika önce
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan yangın 4 evde maddi hasara neden oldu.
Kastamonu
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 04:52 Kaynak: AA
'nun Taşköprü
ilçesinde çıkan yangın 4 evde maddi hasara neden oldu.
İlçeye bağlı Kabalar köyünde Cemal Gökkaya
'ya ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki 3 eve daha sıçradı.
Yangına Taşköprü ve Kastamonu'dan itfaiye ekipleri ile Taşköprü Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler müdahale etti.
Yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı, 4 ev kullanılamaz hale geldi.
Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.
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