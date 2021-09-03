KÖYDE ÇIKAN YANGINDA 50 TON OT VE SAMAN KÜL OLDU - Son Dakika

KARS'ın Arpaçay ilçesi Taşbaşı köyünde çıkan yangında 50 ton ot ve saman yandı.

Taşbaşı köyünde oturan Hüseyin ve Yakup Aslan'a ait ot yığınları henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Arpaçay, Susuz ve Kars Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında 50 tona yakın ot ve saman kül oldu. İtfaiye ile yangına müdahale eden jandarma, alevlere yakın alanda biriktirilen köylülerin kışın hayvanlarına yem olarak kullandığı çuvallardaki samanı yanmaktan kurtardı.