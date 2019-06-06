Son Dakika Haberleri: Köyde çıkan yangında 6 ev kullanılamaz hale geldi
Son Dakika Güncel Haber

Köyde çıkan yangında 6 ev kullanılamaz hale geldi

1 saat önce

Çorum'un İskilip ilçesinde çıkan yangında 6 ev kullanılamaz hale geldi.

Köyde çıkan yangında 6 ev kullanılamaz hale geldi, System.String[]
Çorum'un İskilip ilçesinde çıkan yangında 6 ev kullanılamaz hale geldi.
İlçe merkezine yaklaşık 30 kilometre mesafedeki Sarıkavak köyünün Kuşlar Mahallesi'ndeki bir evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki evlere sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine İskilip ve Tosya belediyeleri ile Orman İşletme Şefliğine ait arazözler gönderildi.
Ekipler, alevlerin diğer evlere sıçramaması için büyük çaba sarf etti.
Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangında, soğutma çalışmaları sürüyor.
Köylülerin de ekiplerin çalışmalarına destek verdiği yangında 6 ev kullanılamaz hale geldi.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 09:21 Kaynak: AA
Çorum, İskilip, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kocaeli'de yanan tekstil fabrikasından acı haber geldi: 5 ölü Özel harekat polisleri kuyumcu dükkanına sis bombası atarak operasyon düzenledi! Bakan Soylu, kendisini "Akıllı ol" diye tehdit eden vatandaşla ilgili konuştu: Adamın kim olduğu ortaya çıktı FETÖ'den ihraç edilen eski kaymakam 50 metreden aşağıya yuvarlandı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.6.2019 22:45:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Köyde çıkan yangında 6 ev kullanılamaz hale geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]