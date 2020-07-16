Köyde çocukların "Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez" yürüyüşü - Son Dakika

Köyde çocukların "Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez" yürüyüşü

Bingöl'de bir köyde çocuklar, ellerinde Türk bayrakları ile "Şehitler Ölmez,Vatan Bölünmez" diyerek yürümesi gönüllere dokundu.

Bingöl'de bir köyde çocuklar, ellerinde Türk bayrakları ile "Şehitler Ölmez,Vatan Bölünmez" diyerek yürümesi gönüllere dokundu.

Yerli otomobil fabrikasının temelinin atılacağı tarih netleşti
Azerbaycan-Ermenistan gerilimi had safhada: Saldırılarda 1 asker daha şehit oldu
Köpeğin getirdiği insan kafatası polisi alarma geçirdi


Solhan ilçesine bağlı Düzağaç köyünde ilköğretim çağındaki çocuklar, ailelerinin kendilerine temin ettikleri bayrakları açarak köyün sokaklarında yürüyüş yaptı. 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde yapılan yürüyüşte çocuklar "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez' nidalarıyla köyü gezdi.


Aileler, cep telefonu ile çektiği görüntüleri sosyal medyada "Köyümüzde 15 Temmuz Şehitleri Anma Töreni" notuyla paylaştı. Paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni aldı. - BİNGÖL

Solhan, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 11:38 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Köyde çocukların 'Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez' yürüyüşü - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

18:19 Yerli otomobil fabrikasının temelinin atılacağı tarih netleşti 17:31 Azerbaycan-Ermenistan gerilimi had safhada: Saldırılarda 1 asker daha şehit oldu 17:28 Köpeğin getirdiği insan kafatası polisi alarma geçirdi 17:07 Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu 16:42 Eski sevgilisini hapisten mektupla taciz eden sanığın savunması akıllara durgunluk verdi: Taciz dokunarak olmuyor mu? 16:09 Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı 15:43 10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığı dövüp polise teslim ettiler 15:42 Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı 15:41 Sergen Yalçın, Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Ruiz'e tepki gösterdi: Giden gider, kalan sağlar bizimdir 15:21 Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı 14:33 Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı 13:14 Eski kocasının yeni eşine saldırdı! Sokak ortasında saç saça baş başa kavga 12:53 Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim 11:52 Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları! Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı 11:29 Çete üyeleri, minibüse bindirdikleri kişiyi tekme tokat dövdükleri anları sosyal medyada paylaştı
Yerli otomobil fabrikasının temelinin atılacağı tarih netleşti
18:19
Azerbaycan-Ermenistan gerilimi had safhada: Saldırılarda 1 asker daha şehit oldu
17:31
Köpeğin getirdiği insan kafatası polisi alarma geçirdi
17:28
Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu
17:07
Eski sevgilisini hapisten mektupla taciz eden sanığın savunması akıllara durgunluk verdi: Taciz dokunarak olmuyor mu?
16:42
Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı
16:09
10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığı dövüp polise teslim ettiler
15:43
Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı
15:42
Sergen Yalçın, Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Ruiz'e tepki gösterdi: Giden gider, kalan sağlar bizimdir
15:41
Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı
15:21
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2020 18:39:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Köyde çocukların "Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez" yürüyüşü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]