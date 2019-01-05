Son Dakika Haberleri: Köyde Çocukların Su Bidonuyla Kayak Keyfi

Köyde Çocukların Su Bidonuyla Kayak Keyfi

1 saat önce

Hakkari'de çocuklar, su bidonlarıyla kayarak güzel zaman geçirdi.

Hakkari'de çocuklar, su bidonlarıyla kayarak güzel zaman geçirdi.

Kente 25 kilometre mesafedeki Çimenli köyünde bir grup çocuk, hafta sonunu fırsat bilerek karı eğlenceye dönüştürdü.

Çimenli İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) İlk ve Ortaokulu öğrencileri, okulun önündeki yokuşta içine minder yerleştirdikleri su bidonlarıyla kayarak eğlendi.

Çocukların bidonla kayak yapması renkli görüntüler oluşturdu.

Öğrencilerden Ferdi Kurt, hafta sonu güzel zaman geçirmek için su bidonlarıyla kaydıklarını belirterek, "Herkes kayakla, biz bidonlarla kayıyoruz. Çok keyifli hem de fazlasıyla. Kış boyunca buralarda eğleniyoruz." dedi.

Arda Kurt ise yokuşta kayarak eğlendiklerini ifade ederek, "Her yer buz tutmuş. Kayıyoruz işte. Ama bu sefer hızlı gitmiyor. Diğer sefer daha hızlı gidiyordu." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 01:40 Kaynak: AA

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Hakkari, Kültür Sanat
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