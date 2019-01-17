Son Dakika Haberleri: Köyde Doğum Sancısı Çeken Kadın İçin Ekipler Seferber Oldu

Köyde Doğum Sancısı Çeken Kadın İçin Ekipler Seferber Oldu

27 dakika önce

Erzincan'da kar ve tipi nedeniyle evinde mahsur kalan ve doğum sancısı çeken kadını kurtarmak için ekipler seferber oldu.

Köyde Doğum Sancısı Çeken Kadın İçin Ekipler Seferber Oldu, System.String[]
Erzincan'da kar ve tipi nedeniyle evinde mahsur kalan ve doğum sancısı çeken kadını kurtarmak için ekipler seferber oldu.

Erzincan'ın Tercan ilçesine 35 kilometre uzaklıktaki Küllüce köyünde yaşayan 27 yaşındaki Semra Yılmaz doğum sancısı çekmeye başlayınca 112 acil ekiplerine haber verildi. Kısa sürede harekete geçen sağlık ekipleri ambulansla yola çıktı. Bir süre ilerleyen sağlık ekipleri kar nedeniyle kapanan yolda daha fazla gidemeyince, İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede bölgeye gelen iş makineleri 35 kilometrelik karla kapalı olan yolda yaklaşık 2 saat boyunca kar temizleme çalışması yürüttü. İş makineleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yol kardan temizlenirken, sağlık ekipleri Semra Yılmaz'a ulaştı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Semra Yılmaz ambulansa alınarak Tercan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yılmaz burada sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getirdi. - ERZİNCAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 10:12 Kaynak: İHA

Tercan, Erzincan, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Nüfus Müdürlüklerinde Yoğunluk Rize İcra Görevlilerini Gören Otel İşletmecisi Kadın, Kriz Geçirdi

Kadın Kuaförü Görünümlü Kürtaj Merkezine Baskın! İçeriden Çıkanlar Kan Dondurdu Derede Cesedi Bulunan Genç Kadının Cinayete Kurban Gittiği Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 10:39:39. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Köyde Doğum Sancısı Çeken Kadın İçin Ekipler Seferber Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]