Köyde Doğum Sancısı Çeken Kadın İçin Ekipler Seferber Oldu
2 saat önce
Köyde doğum sancısı çeken kadın için ekipler seferber oldu Karla kaplı 35 kilometre yolu açtılar Hastaneye kaldırılan kadın kız çocuğu dünyaya getirdiERZİNCAN - Erzincan'da kar ve tipi nedeniyle evinde mahsur kalan ve doğum sancısı çeken kadını kurtarmak için ekipler seferber oldu.
Köyde doğum sancısı çeken kadın için ekipler seferber oldu
Karla kaplı 35 kilometre yolu açtılar
Hastaneye kaldırılan kadın kız çocuğu dünyaya getirdi
ERZİNCAN - Erzincan
'da kar ve tipi nedeniyle evinde mahsur kalan ve doğum sancısı çeken kadını kurtarmak için ekipler seferber oldu.
Erzincan'ın Tercan
ilçesine 35 kilometre uzaklıktaki Küllüce köyünde yaşayan 27 yaşındaki Semra Yılmaz doğum sancısı çekmeye başlayınca 112 acil ekiplerine haber verildi. Kısa sürede harekete geçen sağlık ekipleri ambulansla yola çıktı. Bir süre ilerleyen sağlık ekipleri kar nedeniyle kapanan yolda daha fazla gidemeyince, İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede bölgeye gelen iş makineleri 35 kilometrelik karla kapalı olan yolda yaklaşık 2 saat boyunca kar temizleme çalışması yürüttü. İş makineleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yol kardan temizlenirken, sağlık ekipleri Semra Yılmaz'a ulaştı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Semra Yılmaz ambulansa alınarak Tercan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yılmaz burada sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 10:19 Kaynak: İHA
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