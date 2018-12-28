Köyde Doğum Yapan Anne İçin Seferberlik...kar ve Tipiden Dolayı 12 Saat Sonra Hastaneye Ulaştırılan...
1 saat önce
Köyde doğum yapan anne için seferberlik...Kar ve tipiden dolayı 12 saat sonra hastaneye ulaştırılan anne ve bebeği tedavi altına alındı Kar ve tipiden dolayı ekipler gidene kadar hasta doğum yaptıVAN - Van'ın Başkale ilçesinde yolu kar ve tipi nedeniyle kapanan mahallede kadınların desteğiyle...
Köyde doğum yapan anne için seferberlik... Kar
ve tipiden dolayı 12 saat sonra hastaneye ulaştırılan anne ve bebeği tedavi altına alındı
Kar ve tipiden dolayı ekipler gidene kadar hasta doğum yaptı
VAN - Van
'ın Başkale
ilçesinde yolu kar ve tipi nedeniyle kapanan mahallede kadınların desteğiyle doğum yapan kadın, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinin 12 saat süren çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.
Başkale ilçesine 40 kilometre uzaklıktaki Çakırdoğan Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi İpek Aslan'ın doğum sancılarının artması üzerine yakınları tarafından sağlık ekiplerinden yardım istenildi. 3'üncü çocuğuna hamile olan Aslan için seferberlik başlatan karla mücadele ve sağlık ekipleri, kar ve tipi yüzünden kapalı olan mahalle yolunun açılması için yoğun mücadele verdi.
Uzun uğraşların ardından ekipler mahalleye ulaşıncaya kadar köydeki kadınların yardımıyla İpek Aslan bir erkek bebek dünyaya getirdi. Doğum sonrası sancıları dinmeyen Aslan'a ilk müdahale UMKE ekipleri tarafından evinde yapıldı. Daha sonra UMKE aracına bindirilip yola çıkarılan Aslan ve bebeği, 12 saat süren zorlu kurtarma operasyonuyla Başkale Devlet Hastanesine ulaştırıldı. Tedavi altına alınan anne Aslan'ın sağlık durumunun iyi, bebeğinin durumunun ise kritik olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:18 Kaynak: İHA
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