Köyde "Dünya Kadınlar Günü" Etkinliği

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Sıla, Ahmet Kural'la Olan Şiddet Duruşmasından Sonra Brüksel'de Sahneye Çıktı

Nusret'ten Dünyadaki Tüm Kadınlara Davet: Siz Olmasaydınız Biz Olmazdık