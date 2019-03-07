Köyde Gece Yarısı Çıkan Yangın Korkuttu
39 dakika önce
Erzurum'un İspir ilçesi Aksu Yedigöl Mahallesin'de çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.
Erzurum'un İspir ilçesi Aksu Yedigöl Mahallesin'de çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.
Edinilen bilgiye göre, Yedigöl Mahallesi'nde samanlıkta başlayan yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangının evlere sıçramaması için mücadele eden köylüler adeta seferber oldu.
İtfaiye ekipleri ve çevre köylerden gelen vatandaşlarında yardımıyla kontrol altına alınan yangında onlarca ton saman ve ot kül oldu. Yangın gece geç saatlerde kontrol altına alınabilirken, yangında can kaybı yaşanmaması sevindirdi. - ERZURUM
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 10:52 Kaynak: İHA
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