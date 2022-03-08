KÖYDE HALK OZANLI KADINLAR GÜNÜ ETKİNLİĞİ - Son Dakika

KARS'ın Maksutcuk köyünde kadınlar 'Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Düzenlenen etkinlikte halk ozanı konser verirken, kadınlar şiddetten korunmak için kullanılan Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında da bilgilendirildi.

Merkeze bağlı Maksutcuk köyü Muhtarlığı ile Kars İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı personeli ortaklaşa kadınlar günü etkinliği düzenledi. Maksutcuk köyünün yanı sıra Aydınalan, Cumhuriyet ve Bozkale köyünde yaşayan kadınlara, jandarma tarafından karanfil ve çeşitli hediyeler verildi. Kadınlar, KADES hakkında da bilgilendirildi.

Maksutcuk köyü muhtarı Engin Yümün, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü biz de kutlamak istedik ve köyümüzde ilk kez düzenlenen bir program yaptık. Programa jandarma ekipleri ve yöresel halk ozanımız da katıldı. Köyümüzün kadınları, annelerimiz, kızlarımız hep bir araya toplandık, renkli bir etkinlik yapmış olduk" dedi.

ASKER ANNESİ GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Halk ozanının konser verdiği etkinlikte asker annesi Özlem Samsa gözyaşlarını tutamadı. Samsa, "Askerlerimizi burada gördüm oğlum da asker, aşıklar da güzel söyledi duygulandım. Aklıma Elazığ'daki asker oğlum geldi. Komutanları görünce ağladım. Programı da çok güzel buldum, duygulandık. Daha önce böyle bir şey görmemiştik ilk defa gördük, bunu düşünen programı yapan herkese teşekkür ederiz. Kadınlar için yapılan ilk program, bizi hatırladıkları için teşekkür ederiz" diye konuştu.

Programı çok beğendiğini belirten Telli Samsa ise, "Kadınlar Günü nedeniyle program yaptılar çok güzel oldu, çok beğendim mutlu oldum" dedi.

Köyde kadınlar günü etkinliği hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.