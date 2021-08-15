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Köyde harikalar yaratan 'çalı kuşu' öğretmen çift - Son Dakika

Köyde harikalar yaratan 'çalı kuşu' öğretmen çift

15.08.2021 10:50
Köyde harikalar yaratan 'çalı kuşu' öğretmen çift, System.String[]

AĞRI'nın Tutak ilçesi Dağlıca köyünde öğretmenlik yapan Altun (33) ve Eren (36) Oruç çifti, okul bahçesine kendi imkanlarıyla kurdukları bostanda, öğrencilerle organik tarım yapıyor.

AĞRI'nın Tutak ilçesi Dağlıca köyünde öğretmenlik yapan Altun (33)  ve Eren (36) Oruç çifti, okul bahçesine kendi imkanlarıyla kurdukları bostanda, öğrencilerle organik tarım yapıyor. Öğrencileriyle ürettikleri ürünleri turşu ve konserve yapıp satan Oruç çiftçi, hem okulun hem de öğrencilerin çeşitli kırtasiye ihtiyaçlarını karşılıyor.

İlçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta deniz seviyesinden 2 bin metre yükseklikteki 30 haneli 300 nüfuslu Dağlıca köyünde, öğretmen Eren Oruç 10, eşi Altun Eren ise 7 yıldır öğretmenlik yapıyor. Öğrencileri için çok iyi birer öğretmen olmanın yanında bölge insanını da aydınlatan Oruç çifti, kısa sürede köy halkının gönlünde taht kurdu. Dört yaşındaki çocuklarıyla yaşayan, öğrencileri ve köylülerle de mutlu bir hayat kuran Oruç çifti, köyden ayrılmayı düşünmüyor.

OKULA GİTMEYEN ÇOCUK KALMADIGörevinin ilk yılında, eksikleri bulunan köy okulunda, öğrencilerin daha iyi koşullarda öğrenim görmesi için çalışma başlattığını belirten Eren Oruç, zaman içinde eşiyle okulun su sorununu çözüp, duvarları çocukların sevdiği çizgi film karakterleri ve renklerle süslediklerini anlattı. Köyde, başta kız çocukları olmak üzere okula gönderilmeyen öğrencilerin aileleriyle görüşüp ikna ettiklerini ve şu an köyde okula gitmeyen bir tek öğrenci olmadığını vurgulayan Eren Oruç, okuldaki çalışmalarıyla ilgili de şunları söyledi: "Milli eğitim müdürümüzün desteğiyle ana sınıfı öğretmeni olan eşim ve öğrencilerle birlikte 3 yıl önce okul bahçesine çeşitli spor alanları ve bostan kurduk. Her gün burada spor yapıp, yetiştirdiğimiz ürünlerin bakımını yapıyoruz. Karpuz, kavun, kabak, domates, biber gibi 20'den fazla sebze yetiştirerek bunları konserve ve turşu yapıp satıyoruz. Elde ettiğimiz parayla hem okulun ihtiyaçlarını hem de öğrencilerin kırtasiye masraflarını karşılamaya çalışıyoruz. Bu yıl pandemi nedeniyle okuldan uzak kalan öğrenciler için başlatılan telafi eğitimleri kapsamında organik tarımının yanında kümes hayvancılığına da başladık. Okulun bahçesinde kavun ve karpuzu gören, hem bizim hem de çevre köylüler evlerinin önünü bastona çevirdi. Zamanımız dersle birlikte dolu dolu geçiyor. Okulumuzdaki öğrenciler, hem sportif faaliyetler hem de organik tarımda çok iyiler. Okula 15 tane de tavuk aldık. Önümüzdeki yıl hem tavuk sayını artıracak hem de bostanı büyüteceğiz. Kuluçkaya yatan tavuklar yakında civciv verecek ve onlara öğrenciler bakacak. Bugün bir öğrencimiz hayatta tek başına kalsa aç kalmaz. Çapadan, sulamaya ve bakımına kadar her şeyi en ince ayrıntısına kadar biliyorlar."'BURADA ÇOK MUTLUYUZ'Evlenince sınıf öğretmeni eşinin yanında anaokulu öğretmeni olarak göreve başladığını söyleyen Altun Oruç, "Ben Vanlı, eşim ise Ağrılı. Öğrencileri, halkını ve okulu çok seviyoruz. Köy halkıyla bir aile gibiyiz. Amacımız burada çok iyi bir eğitimle birlikte öğrencilere hayat dersi vermek. Çalışkanlığı onlara aşılamak. Çok mesafe katettik. Ben zaman zaman köydeki kadınlara okuma yazma öğretiyorum. Onlara merak ettikleri sorunların cevaplarını sorup, soruşturup anlatıyorum. Çocuklar bazen okul saatinden önce gelip bostanla ilgileniyorlar. 2 bin rakımda karpuz ve kavun yetiştiğini gören köylülere örnek olduk. Burada çok mutluyuz. Köy okullarında görev yapmak çok güzel bir duygu" diye konuştu.TABULARI YIKTILARTutak İlçe Milli Eğitim Müdürü Necmi Karaoğlan ile köy okulunu ziyaret edip öğrenciler ve Oruç çiftiyle bostandan meyve ve sebze toplayan Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, öğretmenleri tebrik etti. Öğretmenlerin yaptıklarıyla, aynı zamanda "Burada hiçbir şey yetişmez" düşüncesinde olan bölge insanına da örnek olduğunu dile getiren Tekin, "Telafi eğitimlerinde özellikle bizler çocuklarımızın sahada olmasını önemsiyoruz. Bu okulumuzda da öğretmenlerimiz hakikaten çocuklarla birlikte çok güzel bir bahçe oluşturmuşlar. Burada çocuklarla yetiştirdikleri ürünleri konserve ve turşu yapmak suretiyle satıp hem okulun hem de çocukların ihtiyaçlarını karşılıyorlar. O yüzden çok mutlu oldum. Kendilerini tebrik ediyorum" dedi.'OKULA GELMEYİ ÇOK SEVİYORUZ'

Köyde arkadaşlarıyla, neredeyse günlerinin tamamını okulda geçirdiklerini söyleyen 4'üncü sınıf öğrencisi Sabahattin Taşdemir, "Okula gelmeyi çok seviyoruz. Öğretmenlerimizle voleybol, basketbol, masa tenisi ve futbol oynuyoruz. Bostanda sebze yetiştiriyoruz. Çapa yapıyoruz. Ağaçlara bakıyoruz. Sulama yapıyoruz. Tavuklarımız var. Yumurtaları kuluçkaya veriyoruz ve civcivlerimiz oluyor. Tavukların yemlerini veriyoruz. Bunların hepsini öğretmenimiz bize tek tek anlattı. Köyde canımız çok sıkılıyordu. Şimdi hep okuldayız. Bir an evvel sabahın olmasını ve okula gitmeyi istiyoruz. Öğretmenimizi ve okulumuzu çok seviyoruz. Derslerimizdeki başarımız bile arttı. Ben büyüyünce doktor olmak istiyorum" ifadesini kullandı.


Köyde harikalar yaratan 'çalı kuşu' öğretmen çift
Köyde harikalar yaratan 'çalı kuşu' öğretmen çift
Köyde harikalar yaratan 'çalı kuşu' öğretmen çift
Köyde harikalar yaratan 'çalı kuşu' öğretmen çift
Köyde harikalar yaratan 'çalı kuşu' öğretmen çift
Köyde harikalar yaratan 'çalı kuşu' öğretmen çift
Köyde harikalar yaratan 'çalı kuşu' öğretmen çift
Köyde harikalar yaratan 'çalı kuşu' öğretmen çift
Köyde harikalar yaratan 'çalı kuşu' öğretmen çift
Köyde harikalar yaratan 'çalı kuşu' öğretmen çift
Köyde harikalar yaratan 'çalı kuşu' öğretmen çift
Köyde harikalar yaratan 'çalı kuşu' öğretmen çift
Köyde harikalar yaratan 'çalı kuşu' öğretmen çift
Köyde harikalar yaratan 'çalı kuşu' öğretmen çift
Köyde harikalar yaratan 'çalı kuşu' öğretmen çift

Hisarcık, Tutak, Okul, Oruç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Köyde harikalar yaratan 'çalı kuşu' öğretmen çift - Son Dakika


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