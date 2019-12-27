Köyde hastalanan 6 aylık Yüsra, paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika

BİNGÖL'de kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamaların yaşandığı Genç ilçesinde, solunum yetmezliği çeken 6 aylık Yüsra Ataş 3 saatlik çalışmanın ardından paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı.

Bingöl'de dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle, Genç ilçesindeki bazı yollar kapandı. İlçeye bağlı Bayırlı köyünde solunum sıkıntısı yaşayan 6 aylık Yüsra Ataş, hastaneye götürülemedi. Ailenin ihbarı üzerine bölgeye İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekibi sevk edildi. UMKE ekibi, paletli ambulansla yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından köyde mahsur kalan hasta bebeğe ulaştı. Evden alınan bebek, Genç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık personeline teşekkür eden bebeğin dayısı Behçet Vergi, "Yeğenim hastalandı ve imdadına UMKE yetişti. Paletli ambulansla gelip yeğenimi aldılar. Sağlık kurumunda çalışan tüm arkadaşlara teşekkür ediyoruz" dedi.

Tedaviye alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.