Son Dakika Haberleri: Köyde kaybolan hayvanları jandarma buldu
Son Dakika Güncel Haber

Köyde kaybolan hayvanları jandarma buldu

1 saat önce

Kars'ın Arpaçay ilçesinde kaybolan 6 büyükbaş hayvan jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

Köyde kaybolan hayvanları jandarma buldu, System.String[]

Kars'ın Arpaçay ilçesinde kaybolan 6 büyükbaş hayvan jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

İlçeye bağlı Melik köyünde bir vatandaş, 6 büyükbaş hayvanın kaybolması üzerine durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen jandarma söz konusu 6 büyükbaş hayvanı ilçeye bağlı Kümbet köyü yakınlarında buldu.

Bulunan hayvanlar jandarma nezaretinde kamyona yüklenip Melik köyüne getirilerek sahibine teslim edildi.

Jandarma, Arpaçay, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 02:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kartal Anadolu Adliyesi'nde kavga! Sandalyeler havada uçuştu
AK Partili Mehmet Özhaseki: Belediye başkanları artık akrabalarını işe alamayacak Tarifeli uçak kullanan Kemal Kılıçdaroğlu vatandaşlarla kuyruğa girdi Muhtara sorunlarını whatsapp ihbar hattından iletiyorlar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 15:53:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Köyde kaybolan hayvanları jandarma buldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]