Köyde kaybolan hayvanları jandarma buldu
1 saat önce
Kars'ın Arpaçay ilçesinde kaybolan 6 büyükbaş hayvan jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 02:06 Kaynak: AA
Kars'ın Arpaçay ilçesinde kaybolan 6 büyükbaş hayvan jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.
İlçeye bağlı Melik köyünde bir vatandaş, 6 büyükbaş hayvanın kaybolması üzerine durumu jandarmaya bildirdi.
İhbar üzerine harekete geçen jandarma söz konusu 6 büyükbaş hayvanı ilçeye bağlı Kümbet köyü yakınlarında buldu.
Bulunan hayvanlar jandarma nezaretinde kamyona yüklenip Melik köyüne getirilerek sahibine teslim edildi.
Kartal Anadolu Adliyesi'nde kavga! Sandalyeler havada uçuştu AK Partili Mehmet Özhaseki: Belediye başkanları artık akrabalarını işe alamayacak Tarifeli uçak kullanan Kemal Kılıçdaroğlu vatandaşlarla kuyruğa girdi Muhtara sorunlarını whatsapp ihbar hattından iletiyorlar