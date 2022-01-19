KÖYDE KENDİSİNE HAVLAYAN KÖPEĞİ TÜFEKLE YARALADI - Son Dakika

TOKAT'ta avdan dönen İ.G. (40) köyde kendisine havlayan kangal cinsi köpeği tüfekle yaraladı. Yaralı hayvan tedaviye alınırken, İ.G. hakkında işlem başlatıldı.

Olay, 2 gün önce merkeze bağlı Çamdere köyünde yaşandı. Köyde ikamet eden İ.G., avdan dönerken köylülerden Ziyattin Al'a ait kangal cinsi köpeğin kendisine havlaması üzerine yanında bulunan av tüfeğiyle ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar köpeğin baş kısmına isabet etti. Olayın bildirilmesi üzerine olay yerine Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timleri sevk edildi. Yaralı köpek jandarma ekiplerince veterinere götürülerek, tedavi edildikten sora sahibine teslim edildi. Hayvanın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Köpeği vuran İ.G. hakkında jandarma adli işlem başlattı. İfadesi alınan İ.G., köpeğin kendisine havlaması üzerine korktuğu için ateş açtığını söyledi.