Son Dakika Haberleri: Köyde koku rahatsızlığı; camiden 'dışarı çıkmayın' anonsu yapıldı (1)
Son Dakika Güncel Köyde koku rahatsızlığı; camiden 'dışarı çıkmayın' anonsu yapıldı (1)

Köyde koku rahatsızlığı; camiden 'dışarı çıkmayın' anonsu yapıldı (1)

1 saat önce

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesine bağlı Mülk köyünde çevrede hissedilen ve kaynağı bilinmeyen koku nedeni ile 50 köylü rahatsızlandı.

Köyde koku rahatsızlığı; camiden 'dışarı çıkmayın' anonsu yapıldı (1), System.String[]

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesine bağlı Mülk köyünde çevrede hissedilen ve kaynağı bilinmeyen koku nedeni ile 50 köylü rahatsızlandı. Mahallede cami hoparlörlerinden yapılan anonslarla kimsenin evden çıkamaması istendi. Öğrenciler ise okullardan çıkarılmadı. İhbar üzerine köye çok sayıda ambulans, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi.

- Adıyaman

Adıyaman, Kahta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 04:37 Kaynak: DHA
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