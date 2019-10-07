Köyde koku rahatsızlığı; camiden 'dışarı çıkmayın' anonsu yapıldı (1)
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ADIYAMAN'ın Kahta ilçesine bağlı Mülk köyünde çevrede hissedilen ve kaynağı bilinmeyen koku nedeni ile 50 köylü rahatsızlandı.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 04:37 Kaynak: DHA
ADIYAMAN'ın Kahta ilçesine bağlı Mülk köyünde çevrede hissedilen ve kaynağı bilinmeyen koku nedeni ile 50 köylü rahatsızlandı. Mahallede cami hoparlörlerinden yapılan anonslarla kimsenin evden çıkamaması istendi. Öğrenciler ise okullardan çıkarılmadı. İhbar üzerine köye çok sayıda ambulans, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi.
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