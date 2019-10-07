Köyde koku rahatsızlığı; camiden 'dışarı çıkmayın' anonsu yapıldı
58 dakika önce
Köyde koku rahatsızlığı; camiden 'dışarı çıkmayın' anonsu yapıldı (1)Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Mülk köyünde çevrede hissedilen ve kaynağı bilinmeyen koku nedeni ile 50 köylü rahatsızlandı.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 06:39 Kaynak: DHA
Köyde koku rahatsızlığı; camiden 'dışarı çıkmayın' anonsu yapıldı (1)
Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Mülk köyünde çevrede hissedilen ve kaynağı bilinmeyen koku nedeni ile 50 köylü rahatsızlandı. Mahallede cami hoparlörlerinden yapılan anonslarla kimsenin evden çıkamaması istendi. Öğrenciler ise okullardan çıkarılmadı. İhbar üzerine köye çok sayıda ambulans, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Haber-Kamera Haci BOZKURT KAHTA (ADIYAMAN), (DHA)-
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