Son Dakika Haberleri: Köyde koku rahatsızlığı; camiden 'dışarı çıkmayın' anonsu yapıldı
Son Dakika Güncel Köyde koku rahatsızlığı; camiden 'dışarı çıkmayın' anonsu yapıldı

Köyde koku rahatsızlığı; camiden 'dışarı çıkmayın' anonsu yapıldı

58 dakika önce

Köyde koku rahatsızlığı; camiden 'dışarı çıkmayın' anonsu yapıldı (1)Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Mülk köyünde çevrede hissedilen ve kaynağı bilinmeyen koku nedeni ile 50 köylü rahatsızlandı.

Köyde koku rahatsızlığı; camiden 'dışarı çıkmayın' anonsu yapıldı (1)

Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Mülk köyünde çevrede hissedilen ve kaynağı bilinmeyen koku nedeni ile 50 köylü rahatsızlandı. Mahallede cami hoparlörlerinden yapılan anonslarla kimsenin evden çıkamaması istendi. Öğrenciler ise okullardan çıkarılmadı. İhbar üzerine köye çok sayıda ambulans, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera Haci BOZKURT KAHTA (ADIYAMAN), (DHA)-

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Köyde koku rahatsızlığı; camiden 'dışarı çıkmayın' anonsu yapıldı

Adıyaman, Kahta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 06:39 Kaynak: DHA
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