Köyde korkutan yangın: Bir ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Köyde korkutan yangın: Bir ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Köyde korkutan yangın: Bir ev kullanılamaz hale geldi

6 saat önce

Artvin merkez Sümbüllü köyünde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Köyde korkutan yangın: Bir ev kullanılamaz hale geldi, System.String[]

Artvin merkez Sümbüllü köyünde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında evde kimse olmaması facianın önüne geçti.


Edinilen bilgiye göre, Artvin merkeze bağlı Sümbüllü köyünde sabah 09.00 saatlerinde Mustafa Aydın'a ait iki katlı bir evde sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evin içinde başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Yangını fark gören köy sakinleri itfaiyeye haber verdi. Artvin Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yangına müdahale edildi. Üç saatlik çalışma sonrası yangın söndürüldü. Evde yaşayan ailenin il dışında olması büyük bir facianın önüne geçti. Yangında evin içi tamamen yanarken kullanılamaz hale geldi. - ARTVİN

Artvin, Sabah, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 02:19 Kaynak: İHA
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