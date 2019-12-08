Son Dakika Haberleri: Köyde kurulan kamera sistemi ile gurbetçiler hasret gideriyor
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Köyde kurulan kamera sistemi ile gurbetçiler hasret gideriyor

6 saat önce

Kırşehir'in Kaman ilçesi İsahocalı köyünde yaşayan köylüler, hırsızlık olaylarının önüne geçmek ve gurbetçilerin hasret gidermesi için köyün giriş ve çıkış noktalarına kamera sistemi kurdu.

Köyde kurulan kamera sistemi ile gurbetçiler hasret gideriyor, System.String[]

Kırşehir'in Kaman ilçesi İsahocalı köyünde yaşayan köylüler, hırsızlık olaylarının önüne geçmek ve gurbetçilerin hasret gidermesi için köyün giriş ve çıkış noktalarına kamera sistemi kurdu.


Şehirlerde güvenliğin sağlanması ve suçluların yakalanmasında önemli bir yer tutan güvenlik kameraları, Kırşehir'in İsahocalı köyünde hasret giderici olarak kullanılmaya başlandı.


Kırşehir'in Kaman ilçesine bağlı İsahocalı köyü muhtarlığı, köyde özellikle olası hayvan hırsızlıkları için başlattığı güvenlik önlemlerini gurbette yaşayan hemşehrilerinin sıla hasretini gidermeleri amacıyla da kullanmaya başladı.


Köyün giriş ve çıkışları ile köye hakim noktalara 4 farklı güvenlik kamerası yerleştirildi. Kış mevsiminde 300 hane ve 700-750 kişinin yaz mevsiminde ise 650-700 hanede 2 bin 500-3 bin kişinin yaşadığı İsahocalı köyü, 7 gün 24 saat güvenlik kameraları ile gözetleniyor.


Güvenlik kameraları ile takip edilen köyde vatandaşlar, huzur içerisinde yaşamlarını sürdürürken, gurbetteki vatandaşlar da istedikleri saatte köylerini izleyerek hasret gideriyor.


Köy sakinlerinden Mehmet Dede, kamera sistemlerinin köyde olmasının çok iyi olduğunu anlattı. Dede, yaptığı açıklamada, "Köyümüzde kameranın olması çok iyi. Avrupa'da olanlar ve şehir dışında olanlar istedikleri zaman köyü izleyebiliyor. Emniyet açısından da güzel oluyor çok memnunuz" dedi.


Köy sakinlerinden Aydın Köse ise, "Köyün belirli noktalarında 4 tane kamera ile bütün köy izleniyor. Gurbetteki köylülerimiz rahat olsunlar, buradaki evleri güven içerisinde. Onlar hasret giderip köylerini seyredebiliyorlar. Uygulamadan çok memnunuz" ifadelerini kullandı.


Köy muhtarı Abdullah Ulusoy da kameraların 7 gün 24 saat açık olduğunu belirttiği açıklamasında, "Kameraları hem güvenlik açısından hem de gurbetteki köylülerimizin hasret gidermesi için 7 gün 24 saat devamlı görüntü veriyoruz. Güvenlik açısından her köyün ihtiyacı. Gurbette yaşayan köylülerimiz çok. Bunlar köy hasretini çekiyorlar bazıları her yıl gelemiyor. Biz de o açıdan bu kameraları koyduk ki vatandaşlarımız köy hasretini gidersinler" diye konuştu.


Köye, kamera sistemleri 5 yıl önce kurulmasına rağmen aktif hale 2019 yılında getirildi. Kamera sistemleri köy muhtarlığı tarafından hırsızlık olaylarının önüne geçmek ve gurbetçilerin hasret gidermesi amacıyla oluşturulmuş. - KIRŞEHİR

İsahocalı, Kırşehir, Kaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 03:27 Kaynak: İHA
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