Son Dakika › Güncel › Köyde mahsur kalan 74 yaşındaki yaşlı adamı belediye ekipleri kurtardı - Son Dakika
Köyde mahsur kalan 74 yaşındaki yaşlı adamı belediye ekipleri kurtardı
6 saat önce
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yoğun kar yağışı ile birlikte yolu kapandığı için mahsur kalan 74 yaşındaki Cemil Kar'ı belediye ekipleri kurtardı.
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 10:42 Kaynak: İHA
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yoğun kar yağışı ile birlikte yolu kapandığı için mahsur kalan 74 yaşındaki Cemil Kar'ı belediye ekipleri kurtardı.
Bozüyük'e bağlı Hamidiye Köyü'nde yoğun kar yağışı ile birlikte yolu kapanan ve kendisinden haber alınamayan Cemil Kar için Bozüyük Belediyesi ekipleri harekete geçti. Sürdürülen çalışma sonucu Cemil Kar'ın yolunu açan ekipler, vatandaşın mağduriyetini giderdi. Yolu açtıktan sonra Cemil Kar ile görüşen ekipler hiçbir eksiğinin olmadığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu tespit ettiler. Evinin yolu ulaşıma açılan Cemil Kar belediye ekiplerine teşekkür etti. - BİLECİK
Son Dakika Rus haber ajansları son dakika geçti: Rusya'da hükümet istifa etti Esed rejimi ve Rusya, ateşkese rağmen İdlib'de hava saldırılarına başladı: 10 ölü ABD Başkanı Trump, Kasım Süleymani'ye küfür etti: O. çocuğu Son dakika: HDP İstanbul İl Binası önünde havaya ateş açıldı