Köyde Mahsur Kalan Hasta Çocuğun Yardımına Ekipler Yetişti
34 dakika önce
Hakkari'de yolu kardan kapanan köydeki hasta çocuk, ekiplerin çabasıyla hastaneye ulaştırıldı.
Hakkari
'de yolu kardan kapanan köydeki hasta çocuk, ekiplerin çabasıyla hastaneye ulaştırıldı.
Kente yaklaşık 20 kilometre mesafedeki Ağaçdibi köyünde yüksek ateş nedeniyle rahatsızlanan Nesrin Turan (12), yol kapalı olduğu için hastaneye götürülemedi.
İl Özel İdaresi ve 112 Acil Servisi ekipleri, köye güçlükle ulaştı.
İlk müdahalesi köyde yapılan Turan, ambulansla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 05:03 Kaynak: AA
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