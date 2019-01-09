Son Dakika Haberleri: Köyde Mahsur Kalan Hasta Çocuğun Yardımına Ekipler Yetişti

Köyde Mahsur Kalan Hasta Çocuğun Yardımına Ekipler Yetişti

34 dakika önce

Hakkari'de yolu kardan kapanan köydeki hasta çocuk, ekiplerin çabasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Köyde Mahsur Kalan Hasta Çocuğun Yardımına Ekipler Yetişti, System.String[]
Hakkari'de yolu kardan kapanan köydeki hasta çocuk, ekiplerin çabasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Kente yaklaşık 20 kilometre mesafedeki Ağaçdibi köyünde yüksek ateş nedeniyle rahatsızlanan Nesrin Turan (12), yol kapalı olduğu için hastaneye götürülemedi.

İl Özel İdaresi ve 112 Acil Servisi ekipleri, köye güçlükle ulaştı.

İlk müdahalesi köyde yapılan Turan, ambulansla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 05:03 Kaynak: AA

Hakkari, Güncel
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