Köyde Mahsur Kalan Hasta İçin Ekipler Seferber Oldular

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yolu kar ve tipiden kapanan köyde rahatsızlanan kişi, ekiplerin yoğun çalışmasıyla hastaneye yetiştirildi.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yolu kar ve tipiden kapanan köyde rahatsızlanan kişi, ekiplerin yoğun çalışmasıyla hastaneye yetiştirildi.



İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Refahiye ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Kandil köyünde yaşayan 58 yaşındaki kalp hastası Ali Bozkurt, gece saatlerinde rahatsızlandı.



Bozkurt'un yakınları, köy yolunun kar ve tipi sonucu kapanması nedeniyle 112 Acil Servis ve İl Özel İdaresi görevlilerinden yardım istedi.



İhbar üzerine bir ambulans ile bölgeye hareket eden İl Özel İdaresi ekipleri, kar kalınlığının zaman zaman yarım metreye ulaştığı köy yolunu açmaya başladı.



İş makinesi desteğiyle çalışma yapan İl Özel İdaresi ekiplerince yolun açılmasıyla ulaşılan köydeki Bozkurt, sağlık görevlilerince ambulansa alındı.



İlk müdahalesi ambulansta yapılan Bozkurt, ekiplerin 5 saatlik yoğun mücadelesiyle Refahiye Devlet Hastanesine ulaştırılıp tedavi altına alındı.

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