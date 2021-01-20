- Köyde mahsur kalan hasta kadın paletli ambulansla kurtarıldı - Son Dakika

- Köyde mahsur kalan hasta kadın paletli ambulansla kurtarıldı

20.01.2021 14:07

- Köyde mahsur kalan hasta kadın paletli ambulansla kurtarıldı Ağrı'nın Hamur ilçesine bağlı Alakoyun köyünde tipi ve fırtına nedeniyle mahsur kalan hastanın yardımına kar paletli ambulans yetişti.

- Köyde mahsur kalan hasta kadın paletli ambulansla kurtarıldı

AĞRI - Ağrı'nın Hamur ilçesine bağlı Alakoyun köyünde tipi ve fırtına nedeniyle mahsur kalan hastanın yardımına kar paletli ambulans yetişti.

Ağrı'nın Hamur İlçesine bağlı Alakoyun köyü, bir süredir etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Merkeze 32 kilometre uzaklıkta bulunan Alakoyun köyünde yaşayan ve 2 aylık hamile olan 36 yaşındaki Zehra Aslangiri kanaması başlayınca yakınları durumu 112 Acil Servis Komuta Kontrol Merkezine bildirdi. 6 saat süren yoğun çalışmanın ardından kar paletli ambulans ile Alakoyun köyüne ulaşan ekipler, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Zehra Aslangiri'yi Hamur Devlet Hastanesine getirdi.

- Köyde mahsur kalan hasta kadın paletli ambulansla kurtarıldı
- Köyde mahsur kalan hasta kadın paletli ambulansla kurtarıldı
- Köyde mahsur kalan hasta kadın paletli ambulansla kurtarıldı
- Köyde mahsur kalan hasta kadın paletli ambulansla kurtarıldı

Ambulans, Fırtına, Ağrı, kar, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel - Köyde mahsur kalan hasta kadın paletli ambulansla kurtarıldı - Son Dakika


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