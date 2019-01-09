Köyde Mahsur Kalan Hasta Kurtarıldı
6 dakika önce
Tokat'ın Erbaa ilçesinde kar sebebiyle yolu kapanan köyde hastalanan yaşlı kadın 6 saatte kurtarıldı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde kar sebebiyle yolu kapanan köyde hastalanan yaşlı kadın 6 saatte kurtarıldı.
Olay dün gece Erbaa ilçesine bağlı Engelli köyünde yaşandı. Kalp hastası olan Fidasiye Bekol rahatsızlandı. Ambulanslar kapanan köy yolu sebebiyle köye ulaşamayınca İlçe Özel İdare Ekiplerinden yardım istendi. Ekiplerin yaklaşık 6 saat süren çalışmasıyla köy yolu açılarak yaşlı kadına ulaşıldı. Yaşlı kadın köyden alınarak 112'ye ait paletli ambulansa ulaştırıldı. Bekol 6 saat süren çalışmanın ardından Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. - TOKAT
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:16 Kaynak: İHA
Trabzon Üniversitesi'nden Görme Engelli Öğrenciler İçin Sesli Kitap Projesi!
Güzel Oyuncu Kendisini Eleştiren Takipçisine Fena Patladı
Hakan Ural, Moda Haberini Yorumlayamayan Kadın Partnerlerine Canlı Yayında Ders Verdi
Süper Markette Tuvaletini Yapan Kadın, Güvenlik Kamerasına Yakalandı