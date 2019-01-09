Köyde Mahsur Kalan Hasta Kurtarıldı
43 dakika önce
Köyde mahsur kalan hasta kurtarıldıTOKAT - Tokat'ın Erbaa ilçesinde kar sebebiyle yolu kapanan köyde hastalanan yaşlı kadın 6 saatte kurtarıldı.
Köyde mahsur kalan hasta kurtarıldı
TOKAT - Tokat
'ın Erbaa
ilçesinde kar sebebiyle yolu kapanan köyde hastalanan yaşlı kadın 6 saatte kurtarıldı.
Olay dün gece Erbaa ilçesine bağlı Engelli Köyünde yaşandı. Kalp hastası olan Fidasiye Bekol rahatsızlandı. Ambulanslar kapanan köy yolu sebebiyle köye ulaşamayınca İlçe Özel İdare Ekiplerinden yardım istendi. Ekiplerin yaklaşık 6 saat süren çalışmasıyla köy yolu açılarak yaşlı kadına ulaşıldı. Yaşlı kadın köyden alınarak 112'ye ait paletli ambulansa ulaştırıldı. Bekol 6 saat süren çalışmanın ardından Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:57 Kaynak: İHA
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