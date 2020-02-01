Köyde mahsur kalan hasta kurtarıldı - Son Dakika
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Köyde mahsur kalan hasta kurtarıldı

6 saat önce

Sivas'ın Ulaş ilçesinde tipi nedeniyle yolu kapanan köydeki hasta, karla mücadele ekiplerinin çalışmasının ardından hastaneye kaldırıldı.

Köyde mahsur kalan hasta kurtarıldı, System.String[]

Sivas'ın Ulaş ilçesinde tipi nedeniyle yolu kapanan köydeki hasta, karla mücadele ekiplerinin çalışmasının ardından hastaneye kaldırıldı.

İlçeye yaklaşık 20 kilometre uzakta bulunan Örenlice köyünün yolu, kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Köyde yaşayan 50 yaşındaki Sabri Zafer'in rahatsızlanması üzerine yakınları durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık personelinin, karla kaplı yolda ilerleyememesi üzerine bölgeye İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı karla mücadele ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 5 saat süren yol açma çalışmasının ardından köye ulaşan sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları Zafer'i Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırdı.

Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 12:02 Kaynak: AA
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