Son Dakika Haberleri: Köyde Mahsur Kalan Hastanın İmdadına Afad ve Umke Yetişti

Köyde Mahsur Kalan Hastanın İmdadına Afad ve Umke Yetişti

28 dakika önce

Kastamonu'da, kar nedeniyle yolu kapalı olan köydeki kalp hastası kadının yardımına Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri yetişti.

Kastamonu'da, kar nedeniyle yolu kapalı olan köydeki kalp hastası kadının yardımına Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri yetişti.

İhsangazi ilçesi Kuzyaka köyünde yaşayan 90 yaşındaki kalp hastası Şerife Gökdai'nin rahatsızlanması üzerine ailesi, 12 Acil Servis'ten yardım istedi.

Köy yolunun kar nedeniyle ulaşıma kapalı olması üzerine UMKE ve AFAD ekipleri, köye ulaşmak için harekete geçti.

AFAD'ın 8x8 amfibik aracıyla yaklaşık 24 kilometre uzaklıktaki köye ulaşan ekipler, Gökdai'ye ilk müdahaleyi evinde yaptı.

Daha sonra sedyeyle araca alınan Gökdai, ana yolda bekletilen 112 Acil Servis ekibine teslim edilerek Kastamonu Devlet Hastanesine götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 08:06 Kaynak: AA

Kastamonu, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, AFAD, Güncel
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