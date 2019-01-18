Köyde Mahsur Kalan Hastanın Yardımına Ekipler Yetişti
1 saat önce
Elazığ'ın Maden ilçesinde ekipler, kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan hastayı 3 saatlik çalışma sonucu hasteneye götürdü.
Elazığ
'ın Maden ilçesinde ekipler, kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan hastayı 3 saatlik çalışma sonucu hasteneye götürdü.
Akbuğday köyüne bağlı Elbistan
mezrasında oturan 55 yaşındaki onkoloji hastası İsmet Akan'ın rahatsızlanması üzerine yakınları durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekipleri, yolun kapalı olması nedeniyle köye ulaşmak için İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinden yardım istedi.
Ekipler, iki greyder ile yaklaşık 20 kilometrelik yolda 3 saat süren kar temizleme çalışmasının sonucunda mezraya ulaştı.
İl Özel İdaresine ait arazi aracıyla evinden alınarak köy çıkışına götürülen Akan, burada bekleyen 112 Acil Sağlık ekibince Fırat Üniversitesi
Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:46 Kaynak: AA
MEB'in Sistemini Hackleyip Notlarını Değiştiren Öğrenci Gözaltına Alındı
TBMM Başkanı Binali Yıldırım: Çanakkale Köprüsü 18 Mart 2022'de Ulaşıma Açılacak
Dansöz Didem'i Parçalayıp Ormana Gömen Cani Baba, Suçunu İtiraf Etti
Gri Lisetede Yer Alan Terörist Hakkari'de Yakalandı