Son Dakika Haberleri: Köyde Mahsur Kalan Hastanın Yardımına Ekipler Yetişti

Köyde Mahsur Kalan Hastanın Yardımına Ekipler Yetişti

1 saat önce

Elazığ'ın Maden ilçesinde ekipler, kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan hastayı 3 saatlik çalışma sonucu hasteneye götürdü.

Köyde Mahsur Kalan Hastanın Yardımına Ekipler Yetişti, System.String[]
Elazığ'ın Maden ilçesinde ekipler, kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan hastayı 3 saatlik çalışma sonucu hasteneye götürdü.


Akbuğday köyüne bağlı Elbistan mezrasında oturan 55 yaşındaki onkoloji hastası İsmet Akan'ın rahatsızlanması üzerine yakınları durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri, yolun kapalı olması nedeniyle köye ulaşmak için İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinden yardım istedi.


Ekipler, iki greyder ile yaklaşık 20 kilometrelik yolda 3 saat süren kar temizleme çalışmasının sonucunda mezraya ulaştı.


İl Özel İdaresine ait arazi aracıyla evinden alınarak köy çıkışına götürülen Akan, burada bekleyen 112 Acil Sağlık ekibince Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:46 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MEB'in Sistemini Hackleyip Notlarını Değiştiren Öğrenci Gözaltına Alındı TBMM Başkanı Binali Yıldırım: Çanakkale Köprüsü 18 Mart 2022'de Ulaşıma Açılacak

Dansöz Didem'i Parçalayıp Ormana Gömen Cani Baba, Suçunu İtiraf Etti Gri Lisetede Yer Alan Terörist Hakkari'de Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 14:33:14. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Köyde Mahsur Kalan Hastanın Yardımına Ekipler Yetişti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]