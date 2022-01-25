Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köyde rahatsızlanan kadın, Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinin (UMKE) yardımıyla hastaneye kaldırıldı.
Osmanlı köyü Alabüyük Mahallesi'nde diyaliz hastası Şaziye Alaca'nın (33) rahatsızlanması üzerine yakınları, 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.
Yoğun kar yağışı nedeniyle köye giriş yapamayan sağlık ekipleri, durumu UMKE'ye bildirdi.
UMKE ekipleri, kar kalınlığı 1,5 metreye ulaşan bölgede ilerlemekte zorluk çekti. Ekipler, zaman zaman kürekle yol açmaya çalıştı.
Ekiplerin yaklaşık 14 saatlik mücadelesi sonucu ulaşılan Alaca, paletli ambulansla evinden alınarak Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi.
Alaca'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Köyde mahsur kalan hastanın yardımına UMKE ekipleri yetişti - Son Dakika