Son Dakika Haberleri: Köyde Mahsur Kalan Yaralı Kadın Kurtarıldı

Köyde Mahsur Kalan Yaralı Kadın Kurtarıldı

13 dakika önce

Kırklareli'nde yolu kar nedeniyle kapalı olan köyde düşüp kolunu kıran kadın, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

Köyde Mahsur Kalan Yaralı Kadın Kurtarıldı, System.String[]
Kırklareli'nde yolu kar nedeniyle kapalı olan köyde düşüp kolunu kıran kadın, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, bölgede üç gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı Yörükbayır köyünde yaşayan Gülseren Yılmaz, evinin bahçesindeki kar birikintilerini temizlerken yere düşüp kolunu kırdı.

Yılmaz'ın yakınları, durumu sağlık ve AFAD ekiplerine bildirdi.

Paletli araçlarla Yılmaz'ın evine ulaşan AFAD ekipleri, yaralı kadını alarak, kent merkezinde sağlık görevlilerine teslim etti.

Yılmaz, tedavisi için Kırklareli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 11:57 Kaynak: AA

Kırklareli, AFAD, Güncel
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