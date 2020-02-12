Köyde mahsur kalan yaşlı hasta kurtarıldı - Son Dakika
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Köyde mahsur kalan yaşlı hasta kurtarıldı

6 saat önce

Sivas'ın Suşehri ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan hasta, kurtarılarak hastaneye kaldırıldıİlçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Karalar köyünde yaşayan 85 yaşındaki Kiraz Karakuş isimli vatandaş rahatsızlandı.

Köyde mahsur kalan yaşlı hasta kurtarıldı, System.String[]

Sivas'ın Suşehri ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan hasta, kurtarılarak hastaneye kaldırıldı


İlçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Karalar köyünde yaşayan 85 yaşındaki Kiraz Karakuş isimli vatandaş rahatsızlandı. Yaşlı hastanın yakınları 112 acil sağlık ekiplerinden yardım istedi. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Karalar köyüne ilerlemekte güçlük çeken ambulans, Suşehri İlçe Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekiplerinin yolu açması sonucu ulaştı.


Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Kiraz Karakuş, Suşehri İlçe Devlet Hastanesine ulaştırıldı. Diğer yandan ilçede etkisini sürdüren yağıştan dolayı yolda mahsur kalan bir araç ve içerisindeki şoför, iş makinelerinin aracı çekmesi ile kurtarıldı. - SİVAS

Karalar, Suşehri, Kiraz, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 04:00 Kaynak: İHA
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