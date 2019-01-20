Son Dakika Haberleri: Köyde Mimari Doğu Karadeniz" Sergisi Sanatseverlerle Buluştu

Köyde Mimari Doğu Karadeniz" Sergisi Sanatseverlerle Buluştu

1 saat önce

Mimar Orhan Özgüner'in 1968 yılında çektiği fotoğrafların sunulduğu "Köyde Mimari Doğu Karadeniz" sergisi sanatseverlerle buluştu.

Köyde Mimari Doğu Karadeniz
Mimar Orhan Özgüner'in 1968 yılında çektiği fotoğrafların sunulduğu "Köyde Mimari Doğu Karadeniz" sergisi sanatseverlerle buluştu.

Türk ve İslam Eserleri Müzesi'ndeki sergi, Özgüner'in 1968 yılında Samsun ile Artvin arasındaki bölgede köy mimarisini esas alan fotoğraflarından oluşuyor.

Sanatseverlerin ilgi gösterdiği sergi 15 Şubat'a kadar gezilebilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 01:56 Kaynak: AA

Samsun, Doğu Karadeniz, Kültür Sanat
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