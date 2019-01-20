Köyde Mimari Doğu Karadeniz" Sergisi Sanatseverlerle Buluştu
1 saat önce
Mimar Orhan Özgüner'in 1968 yılında çektiği fotoğrafların sunulduğu "Köyde Mimari Doğu Karadeniz" sergisi sanatseverlerle buluştu.
Mimar Orhan Özgüner'in 1968 yılında çektiği fotoğrafların sunulduğu "Köyde Mimari Doğu Karadeniz
" sergisi sanatseverlerle buluştu.
Türk ve İslam Eserleri Müzesi'ndeki sergi, Özgüner'in 1968 yılında Samsun
ile Artvin
arasındaki bölgede köy mimarisini esas alan fotoğraflarından oluşuyor.
Sanatseverlerin ilgi gösterdiği sergi 15 Şubat'a kadar gezilebilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 01:56 Kaynak: AA
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